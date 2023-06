PALJU RÕÕMSAID INIMESI | Luguse jaaniturniir tõi kohale rekordarvu vollesõpru

Tänavu jaanilaupäeval toimus Luguse Jaaniturniir võrkpallis 11ndat korda ning Luguse muruväljakule kogunes mängijaid nii Hiiumaalt kui ka kaugemalt. Kõige kaugemad osalised olid kohale tulnud lausa Lätist.

Üheteistkümnes turniir tõi kokku 12 võistkonda, mis on ka rekord. Mängijate seas oli nii harrastajaid kui ka tipptasemel võrkpallureid. Mängitakse kahel väljakul, kuid korraldajad Kersti ja Kaius Põtter loodavad, et varsti õnnestub rajada ka kolmas plats, sest osavõtjaid tuleb iga aastaga juurde. „Luguse Jaaniturniiri eesmärgiks on propageerida võrkpallimangu ja hea meel on tõdeda, et algatus on vilja kandmas,” sõnas Kersti.