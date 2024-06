GALERII | Eesti parimad merepäästjad: “Meie taha ei jää midagi!”

Juba kümme aastat tunnustab siseministeerium tublisid merepäästjaid. Asekantsler Tuuli Räime sõnul ei olnud sel aastal valiku tegemine eriti keeruline. Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste Selts paistab tema sõnul silma kohusetundlikusega ja hiidlaste aadressil on olnud kuulda vaid kiidusõnu. Räim ütles, et oma koostööpartnerit kiitis ka kohalik politsei. “See töö mida te teete saare, on suurepärane,” märkis ta.