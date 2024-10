ÕPETAJATE PÄEV | Kärdla kooli õpetajate päeva direktori tervitus

Kallid õpetajad ja lugupeetud koolipere!

President Konstantin Päts on õpetajate kohta öelnud järgmist:

“Õpetaja elutöö ei ole mitte ainult õpilase juhatamine koolipingis, vaid ta saadab teda ka läbi elu, sest iga korralik kodanik on saanud osa oma kasvatamisest koolis.”

Täna on kätte jõudnud see päev kus Kärdla kooli üheksanda klassi õpilastel on võimalus koolis võim üle võtta. Loodame teie ametit pidades olla sama hoolsad ja hoolivad kui teie.

Kes siis on õpetaja? Raamatud ütlevad, et õpetaja on inimene, kes jagab oma teadmisi kindlal alal. Õpetaja on isik, kes teisi õpetab või kasvatab, aidates õpilastel omandada teadmisi või oskusi.

Teie töö loob tulevikku, vormides inimesi ja kujundades ühiskonda.

Teie kätes on meie tuleviku kujundamine – see, millised inimesed me aastate pärast oleme, kuidas mõtleme ja mida väärtustame. Teie kujundate maailma. Te annate meile teadmised, mida vajame, et kasvada ja muutuda.

Õpetajate päev on aeg, mil me avaldame tänu neile, kes on aidanud meid kujundada. Täname teid, õpetajad, et panustate meie arengusse! Teie pühendumus ja töö on hindamatu.

Nautige seda päeva, sest see kuulub teile!

Aitäh teile!

Mattias Juhe

Kärdla Kooli õpetajate päeva direktor