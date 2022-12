Novembrikuu oli taaskord rekordiline, sel korral purunes novembrikuine reisijate rekord Rohuküla-Heltermaa liinil, kui viisime Hiiumaale ja tagasi 35 795 reisijat.

TS Laevade juhatuse esimehe Indrek Randveeri sõnul jagub reisijaid mõlemale liinile ja suursaarte vahel on käimist, võrdluses eelmise aasta sama ajaga, nii Saaremaale kui Hiiumaale rohkem. Küll aga on vähenenud sõidukite arv.

Virtsu-Kuivastu liinil teenindasime 162022. aasta novembris 92 915 reisijat ja viisime üle mere 50 739 sõidukit.

Rohuküla-Heltermaa liinil 35 795 reisijat ja 19 752 sõidukit. 2021. aasta novembris oli reisijate arv Hiiumaa liinil 35 702.

„Me anname endast alati parima, et püsida täpses graafikus ning novembris väljusid 99,7% reisidest õigeaegselt ja kui esines üksikuid hilinemisi, siis vaid 1–4 minutit. See tähendab, et oleme oma laadimiste planeerimisel suutnud hoida stabiilset ja head joont,“ tõdeb Randveer.

„Ka reiside arv oli võrdluses eelmise aastaga 3% võrra suurem – 1523 reisi ning ära ei jäänud ükski reis,“ lisab ta.

Detsembrikuu tuleb kindlasti pühadega seonduvalt tihedam ja oleme reisijatele loonud oma parvlaevadel mõnusa jõulu­hõngulise olemise. Eripakkumistega ootavad nii pardarestoran kui pardapood ning koostöös Omniva ning R-kioskiga on detsembrikuus võimalik head soovid laia maailma saata Omniva pop-up postkastide kaudu otse Tiiu, Leigri, Tõllu ja Pireti pardalt.