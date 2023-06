Neljapäevakud on toonud tuhat võitu

Hiiumaa Orienteerumis­klubi liige Ruth Esta kirjutab, miks nad seda teevad ja kuidas läks pidulik tuhandes orienteerumisneljapäevak.

Aasta 1977. 14. juuli. Kärdlas Põllumäel sätitakse üles Hiiumaa esimese orienteerumisneljapäevaku rada. 1000 päevakut hiljem. Tehnika areng on olnud muljetavaldav.

Värviliste pliiatsitega joonistamise asemel tõstavad orienteerujad kõrva äärde piiksuvat pulgakest.

Kui juhtute nägema orienteerujat punkti juurest minema joostes kätt kõrva juurde tõstmas, siis midagi veidrat ei toimu, orienteeruja kontrollib, kas punkt sai registreeritud.

Kui nõnda kaua ja järjepidevalt üritusi korraldada, siis ühel päeval jõuabki kätte aeg, kus saab täis suur ja uhke number. Möödunud nädala neljapäeval, 1. juunil, kogunesid orienteerujad pidulikult tähistama tuhandendat päevakut. Kuna kõik ilusad ilmad olid sel kevadel juba ära võetud, jäi orienteerujatele ainult jahe ja tuuline kevadilm. Aga, isegi kui nad enne starti halva ilma, sääskede ja muu sellise üle kaeblevad, siis stardipiiksu kõlades unustavad nad kõik ning kogu tähelepanu koondub läbitavale rajale.

Muidugi, metsast tulles kaeblevad nad jälle. Aga siis põhiliselt oma vigade, jooksu kiiruse ja muu taolise üle. Tüüpiline orienteeruja ei läbi rada kunagi piisavalt kiiresti ega piisavalt täpselt ja alati valutab tal kusagilt midagi või ollakse mingil põhjusel väsinud, kuigi tegelikult on orienteerujad üks lahe ning lõbus kamp. Üksteist tuntakse ära isegi maanteel sõites, sest ühel korralikul orienteerujal ripub auto tahavaatepeegli küljes mini orienteerumistähis.

Tuhandendal päevakul kogunesid tähistega autod Spordi­hoone juurde. Nostalgia tekitamiseks oli maastikuks valitud esimese päevaku asukoht ehk Põllumäe piirkond. Vahel kiputakse Kärdla-Hausma kaarti ala­hindama, sest kes siis Kärdlas või Röösna metsas punkti üles ei leiaks? Sellise suhtumisega karistab mets muidugi kiiresti.

Tuulisele ja jahedale ilmale vaatamata oli auväärsel neljapäevakul 65 osavõtjat. Erinevalt esimesest päevakust oli tuhandendal päeval valida nelja raja vahel. Pika raja võitis Tanel Esta, keskmise Mia Esta, lühiraja võit läks legendaarsele Toivo Sauele ning valikrajal võttis kõige rohkem punkte kõige kiirema ajaga Kaspar Jaakson.

Hiiumaa Orienteerujate Klubi tänab südamest Spordi­keskuse peret, kes meil lahkelt lubas oma ukse ees päevaku staapi pidada. Täname Hiiu Pagari kondiitreid imemaitsva õunakringli ja Recado Meediat plakati eest. Suur tänu Toivo Sauele, kelle joonistatud kaardi järgi me jooksime. Kummardus ning tänu meie klubi presidendile Eda Tärgile, kes vapralt klubi veab ning jaksab ka siis, kui teised on juba valmis alla andma. Täname Atso ja Märt Kesküla,

kes juubeli­päevaku jaoks väljakutseid pakkuva raja koostasid. Muidugi täname südamest inimesi, kes viitsivad ikka neljapäevaõhtuti metsa tulla, et ennast proovile panna.

Iga päevak on sinu isiklik võit. Võida palju. Metsas näeme!