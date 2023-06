Nelja päevaga sündis kuujagu lapsi

Jaaniaja nelja päevaga sündis Hiiumaa haiglas viis last, kaks poissi ja kolm tüdrukut. Viimaste aastate jooksul on see olnud kuu keskmine sündide arv Hiiumaal.

Haigla juhatuse liikme Riina Tamme sõnul oli jaaniaeg haiglas töine. Nelja päevaga, 22. juunist kuni 25. juunini pöördus haigla erakorralise meditsiini osakonda abi saama 77 patsienti.

„Põhilised probleemid olid traumad ja viirused,“ lisas Tamm. „EMOs on päevad erinevad, mõnel päeval on väga palju tööd ja on ka päevi, kus on tunduvalt rahulikum.“

Tamme sõnul on suvepäeval 20 pöördumist EMOsse tavaline ja eelmistel aastatel on neid olnud rohkemgi, isegi 30 pöördumist päevas.

Tamm ütles, et lisaks erakorralise meditsiini osakonna vastuvõttudele toimuvad vastuvõtud polikliinikus, osakondades on sees patsiendid ja töötab taastusravi.

„Ei ole ainult erakorraline töö, vaid ka plaanilised patsiendid, keda tuleb teenindada,“ ütles haiglajuht.

Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja dr Lilian Lääts ütles, et jaanide nädalavahetus möödus Hiiumaal tavapärasest rahulikumalt: „Kutseid oli vähem kui enamasti nädalavahetusel ja ühtegi lõkkega ega muu jaanipäeva spetsiifikaga seotud õnnetust ei olnud.“

22. juuni hommikust kuni 26. juuni hommikuni oli Hiiumaal kokku vaid 14 kiirabikutset.