NÄITUS | Nelja Nurga Galeriis näitus “Horisont“

Kärdlas Nelja Nurga Galeriis avas oma maastikumaalide näituse kunstnik Santa Zukker, kelle sõnul meeldib talle idee, et Hiiumaal, mis on ühtlasi üks huvitavama looduse ja valgusega paik Eestis, on nüüd tema maastikumaalid esitletud.

Näitusel on väljas seitse taiest, mis tõepoolest on mõneti meie loodusele sekundeerivad. Just horisontaalsus, mis Hiiumaa maastikele omane, on maalides välja toodud, olgu siis tegemist kõrbe või kaktustest pikitud külavaheteega. Isegi lumised mäed on kuidagi sordiini all madalaks maalitud justkui talvised Luidja luited.