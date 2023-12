MUUTUSTE AASTA | Kaluritele tuleb uus aasta muutustega

23. novembri Vabariigi Valitsuse istungil kiideti heaks ridamisi muudatusi kalapüügieeskirjas, mis hakkavad kehtima uuest aastast ja ei jäta puutumata ka Hiiumaa kalureid.

Vast suurim ja olulisim neist on ahvena alammõõdu tõstmine 19 cm täispikkuselt 21 cm-le. Sügisel päevakorral olnud ahvena kaitsemeetmete paketist on alammõõdu tõstmine esialgu ainuke, mida rakendatakse. Piirang on vastus tunamullu üleval olnud toonase Keskkonnaministeeriumi plaanile, vähendada rannakalurite ajaloolisi püügivõimalusi 10–15%, mille osas arvasid kalurid, et varusid peaks kaitsma konkreetsete ja suunatud meetmetega. Ettevaatavalt seatakse kalapüügieeskirja muudatusega ahvenale kaaspüügimäär, juhuks kui kunagi peaks kehtestatama ahvena kudeaegne püügikeeluaeg.