MÕRVALUGUDEGA TIPUS | Hiiumaa krimikirjanik on Eesti üks enamlaenutatuid

Kärdlas sündinud ja kasvanud Julge Alvemyr (51) elab ja töötab Rootsis Jönköpingis. Eestist laekunud raamatute laenutushüvitis oli tema jaoks väga suur üllatus.

„Kirjastus soovitas mul taotluse teha, aga lisasid kohe teadmiseks, et tasud on väikesed ja väga vähesed saavad,“ lausus ta. „Nii, et olin valmis selleks, et ma seekord midagi ei saa.“

Autor debüteeris oma Hiiumaa mõrvalugude sarja esimeste romaanidega „Igatsus“ ja „Mineviku varjud“ vaid kaks aastat tagasi, kolmas raamat, „Jumalik arm“ ilmus eelmisel aastal ja „Saatuse mäng“ tänavu.

„Arvata võib, et viimast ei ole veel eriti jõutud laenutada, aga „Jumalik arm“ võib küll seal sees olla,“ oletas suure lugejahuvi osaliseks saanud autor.

„Oi, see läheb elamiskuludeks,“ vastas Julge Alvemyr küsimusele, mida hüvitiseks saadud summaga ette võtab. „Kui arvesse võtta kui palju ma raamatute eest kokku olen saanud, siis ei anna see kokku isegi mitte miinimumkuupalka.“

Hüvitisest enamgi tegi talle rõõmu, et „Mineviku varjud“ oli 50 enim laenutatud raamatu seas, kus on koos nii kodumaiste kui välismaa kirjanike raamatud.

Tema sõnul oleks muidugi tore kui ka Eesti kirjanikud kirjanikutööst ära elaks, aga seni ta oma tavatööst küll veel loobuda ei saa. Võrdluseks tõi ta Rootsi kirjaniku Camilla Läckbergi, kes oli Eestis laenutatavate autorite top 50 nimekirjas nagu temagi. Läckbergi kuu sissetulek, autoritasud ja laenutustasud kokku, on enam kui 100 000 rootsi krooni (ca 8700 eur – toim) . „Aga tema raamatuid on muidugi palju ka tõlgitud,“ lisas Julge Alvemyr.

Krimkadele on tihti järjekorrad

Tõnu Õnnepalu oli teine loetud ja armastatud Hiiumaa kirjanik, kes tänavu, ja ilmselt mitte esimest korda, laenutuste eest maksimumhüvitise sai.

See, et Hiiumaa krimiautor on laenutuste topis, tema jaoks üllatav ei ole. „Krimikirjandus on just niisugune žanr, mida inimesed armastavad nimelt raamatukogust võtta – et loed läbi ja rohkem ju ei loe,“ selgitas Õnnepalu. „Uutele krimkadele on raamatukogudes tihti järjekorrad, nii et ma ei imesta sugugi, kui üks uus krimiautor on laenutuste topis. Ju siis lugejad on ta üles leidnud.“

Õnnepalu ei mäleta, et laenutushüvitisest varem eriti räägitud oleks. Ilmselt seepärast, et algusaastatel oli summa, mis laiali jagati, õige väike ja jagamispõhimõtted ka pisut teised. Nii teenisid kõige kobedamaid tasusid hoopis mõned menuraamatute tõlkijad või viljakad raamatukujundajad.

„Nüüd oli esimest korda üldsumma suurem ja eks siis jagus ka seda maksimummäära rohkematele autoritele. Sellest võib-olla see huvi.“

Kahetine mõistmine

„Mõnes mõttes tundub see raamatute eest saadav raha, ükskõik, mis vormis ta ka ei tuleks, mulle alati nagu teenimatu kingitusena,“ arutles Õnnepalu. „Sest ma ju tahtsin neid kirjutada.“

Samas tunnistas ta, et kui ta raamatute kirjutamiselt midagi ei teeniks, ju ta siis ka ammu enam ei kirjutaks. „See nõuab ikka päris suurt pühendumist ka ja kogu muu elu unustamist vahepeal.“

Õnnepalu sõnul on laenutushüvitis just nagu demokraatlik lugejaauhind: „Et rohkem saavad need, keda parajasti rohkem loetakse, on siis nende raamatute kirjanduslik või filosoofiline tase, milline ta just on, aga näe, inimesed peavad neid kuidagi tähtsateks.“

Kirjandust ja muud loomingut toetatakse ju ka kultuurkapitali kaudu, on olemas kirjanikupalgad jms, aga neid toetusi, stipendiume ja auhindu jagavad professionaalidest koosnevad žüriid, millel on omad arusaamad ja kriteeriumid.

„Vahel langevad nende hinnangud kokku laiema lugejaskonna omadega, vahel mitte,“ selgitas Tõnu Õnnepalu, et laenutushüvitis siis tasakaalustab žüriide natuke elitaarsemat lähenemist.

Laenutushüvitise mõte on ju see, et rahvaraamatukogudest saavad inimesed raamatuid laenutada tasuta ja neid vabalt lugeda, mis on üks väga tore asi. Olen ise ka päris suur raamatukogu kasutaja. Ei jõua ju kõike endale osta ega ole vajagi. Kirjanikule või üldse autorile on see aga mõnes mõttes kaotatud raha, sest raamatukogu ostab ühe või paar raamatut, aga neid loevad kümned või koguni sajad lugejad. Kogu autoriõiguse ideoloogia, mille üle võib muidugi diskuteerida, näeb aga ette, et autorile peaks tema teose kasutamise eest maksma, sest millest see vaene autor siis muidu elab. Näiteks raadiost saame ka tasuta muusikat kuulata, aga iga kord, kui raadiojaam mõnda laulu või lugu laseb, peab ta autorite ühingu kaudu autorile mingi väikese tasu maksma ja kelle lugusid lastakse tihti ja paljudes jaamades, neile on see vist täitsa arvestatav lisateenistus. No ja siis ongi välja mõeldud niisugune riiklik laenutushüvitus. Et riik laseb raamatukogudes tasuta laenutada, sest vaimuvara on vaja levitada, aga siis natuke kompenseerib seda autoritele. Niisugune süsteem on olemas ammugi juba Põhjamaades ja küllap veel paljudes riikides. Eestis on veel see lisanüanss, et kuna rahvas ja lugejaskond on nii väikesed, siis puhtalt raamatute müügist saadavast tulust ei saa siin ära elada peaaegu mitte keegi. Või kui, siis ajuti mõni üksik autor, kes on parajasti oma populaarsuse tipus. Aga kirjandus ei saa koosneda ainult mõnest tipust. Nojah, ja oma kirjandus võiks ikka olemas olla, niisugune, kus mõeldakse ja räägitakse neist asjadest, mis toimuvad siin ja praegu, ja meie oma emakeeles. Kuidagi on see tähtis, kuigi võib tunduda ka ebaoluline. Kui see ühel päeval täiesti kaoks, siis võib-olla ikka oleks millestki puudu.

Tuleb rõhutada, et lugejad otsivad ka raamatukogust eelkõige uusi raamatuid, neidsamu, mida raamatupoestki. Muide see küsimus, et kas autor peaks ka raamatukogulaenutuste eest midagi saama, pole sugugi uus. Postimehes ilmus juba millalgi XIX sajandi lõpupoole artikkel, kus pragati sündivate rahvaraamatukogudega. Neid asutati siis külades omaalgatuse korras, pandi väike raha kokku, osteti mõnikümmend raamatut ja hakati neid kopika või paari eest välja laenutama. Laenamine oli siis veel tasu eest! Ja Postimees siis pahandaski, et mis saab meie rahvuslikust kultuurist ja kirjandusest, kui keegi enam poest raamatuid ei osta, sest laenukogus maksad kopika ja loed!

Mäletan, et ühel aastal sain Soome vastavast raamatukoguhüvitusfondist (selle nimi on Sanasto) isegi rohkem kui Eestist. Siis oli Soomes just ilmunud „Paradiis“ ja see osutus just raamatukogudes kaunis menukaks. Eks see kirjaniku elu olegi selline ebakindel, et mõni aasta teenid siit midagi, teine aasta sealt, mõni aasta on päris hästi, aga siis tulevad aastad, kui peab ikka nuputama, kuidas üldse ots otsaga kokku tulla. Muidugi on ebakindlus ka miski, mis käib koos vabadusega. Tahad vabadust – aga seda kirjanik ju tahab! – tuleb leppida ka teatava ebakindlusega. Samas ei jaksa keegi vist elada lõppematus ebakindluses ja ainult vireleda. Hea on, kui selliseid rahulikumaid aastaid ka ikka vahepeal on, kui igat senti lugema ei pea. Mõnes mõttes tundub see raamatute eest saadav raha, ükskõik, mis vormis ta ka ei tuleks, mulle alati nagu teenimatu kingitusena. Sest ma ju tahtsin neid kirjutada. Samas, kui ma neist midagi ei saaks, ega siis ma ka ammu enam ei kirjutaks, sest see nõuab ikka päris suurt pühendumist ka ja kogu muu elu unustamist vahepeal. Eks ta niisugune vastuoluline asi ole, ja inimesele, kes selle sees elanud pole, ongi seda raske seletada. Kes leiab, et raamatute kirjutamine on kerge teenistus, sellel soovitan proovida. Äkki ongi! Keegi ju ei tea, millist avastamata geeniust ta endas peita võib.

Tõnu Õnnepalu

kirjanik