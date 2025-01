MIS SAAB? | Hiiumaa külje all asuv Hõralaid võib saada välismaalasest omaniku

Maaleht kirjutab, et Hiiumaast umbes kolme kilomeetri kaugusele jääva 22 hektari suuruse Hõralaiu omanikuks sai Morten Aaviku ettevõte 2021. aasta detsembris. Eelmise aasta kevadel ja sügisel korraldas Aavik enampakkumised meresaare müügiks ligi poole miljoni euro suuruse alghinnaga. Aaviku sõnul oli küll ostuhuvilisi, kuid tehingu toimumine jäi hinnakokkuleppe taha. Ka nüüd ei paljasta Aavik, millise hinnaga on ta valmis saart müüma, kuna saare vastu on huvi tuntud nii Rootsist, Soomest kui ka Šveitsist. Siiski on Eesti riigil ostueesõigus.