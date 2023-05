Metallist aiamööbel – vali aiatoolid, aiapink, laud või kõik korraga

Metallist aiamööbel hõlmab rohkem eri materjale ning võimalusi, kui esmapilgul arvad: metallist aiapink, aialaud ning ka muu mööbel. See aga mis sobib ühele, ei pruugi sobida teisele ning eriti oluline on see materjali valikul.

Home4you

Vastupidav sepistatud metallist mööbel kestab läbi inimpõlve

Sepistatud mööbel on metallmööbli skaala ühes otsas. Äärmiselt elegantne ning uhke lahendus, võib korraliku hoolduse korral kasvõi lastelastele pärandada ning kindlasti ei pea muretsema, et kerge tuulehoog selle rõdult või terrassilt minema viib. Sepistatud mööbel on tugev, vastupidav ja võrdlemisi raske. Just kaal on sepistatud metalli plussiks aga ka miinuseks. Raske metallist laud on keeruline liigutada või soovi korral ümber tõsta, nii et see materjal sobib pigem neile, kes oma aeda liiga tihti ümber ei korralda. Hea valik näiteks siis, kui huvi pakuvad keraamilised söegrillid, mille plaanid oma kohale jätta ja soovid selle ümber istumiskohta luua. Hoolduse poole pealt on see terrassimööbel võrdlemisi lihtne lahendus. Kui värv on maha koorunud, kata uue kihiga; kui mööbli külge on jäänud sodi, sammalt või muud puru, eemalda ning kui vaja, käi kogu mööbel aegajalt roostekaitsega üle.

Vali roostevaba teras ning soeta metallist aiapink, laud, toolid ja kogu muu mööbel

Sepistatud mööblist kergem ning odavam, ent alumiinium mööblist raskem. Kui vaadata, milline on kõige populaarsem metallist aiamööbel, on võimalik, et võidutseb just roostevaba teras. See on tugev, vastupidav, tuleb toime ka tugeva tuulega ning on saadaval eri disainides. Lisaks on sellisest metallist laud ning muud esemed kerged hooldada. Alumiiniumiga võrreldes jah, natuke kallim lahendus, ent tänu oma võrdlemisi kergele hooldusele ning pikale elueale tasub see ühekordne investeering ära. Koht, kus tasub igal juhul eelistada terasest mööblist, on avatud terrassid ja rõdud piirkondades, kus tugev tuul on pigem igapäevane külaline.

Home4you

Alumiinium – kergekaaluline metallmööbel

Alumiinium on hea lahendus kui soovid kombineerida metallmööbli aga ka alumiiniumi parimaid külgi. Alumiiniumist raam on vastupidav ja tugev, ent samas säilitanud oma kerge kaalu, mis tähendab, et seda on lihtsam liigutada, sh tõsta talvisesse hoiupaika. Välimuses ei pea aga järeleandmisi tegema, sest alumiiniumraami on võimalik vastavalt värvida ja kujundada, nii et see meenutab hoopis kivimustrist või puidumustrit. Mööbli eluea pikendamisele aitab kaasa ilmastikukindla värvi kasutamine ja puhastamine, kuigi on hea teada, et alumiinium ei roosteta, tehes selle võrdlemisi ahvatlevaks valikuks.

Home4you

Hea lahendus eri oludesse

Metallist aiamööbel on hea valik modernsema joonega kodude juurde. Oma õhulise ent vastupidava disainiga, on see populaarne rõdumööbel kortermajades ja kui kombineerida puit ja metall, sobib see ka maalähedasema stiiliga. Metallist mööbli puhul on vaja meeles pidada seda, et metall juhib soojust ülimalt hästi. See tähendab, et suvisel ajal võib mööbel päris kuumaks minna, kuid jahedamal ajal olla ebamugavalt külm. Lahenduseks on istepatjade ning laual laudlina või lauakatte kasutamine. Nagu näha, siis metallist aiamööbli maailm on võrdlemisi lai ning sisaldab eri omadustega materjale. Ja nendest materjalidest on tehtud aiapingid, toolid, diivanid, suured lauad, väikesed lauad, lamamistoolid jne. Leia enda lemmik ja naudi ajaveetmist värskes õhus.