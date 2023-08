ILM | Meri hakkab sooja hoidma

Eelolev nädalavahetus ja uue algus tulevad pigem niisked, ent mitte jahedad. Soojakraadid jäävad 20°C ümbrusse.

Täna (18.08) on ilm põhjapoolse kõrgrõhkkonna servas kuiv, üsna selge ja ka idakaare tuul ei ole tugev. Soojakraade on 20…23°C.

Laupäeval (19.08) ilmapilt veidi muutub. Lõunast surub end lähemale madalrõhkkond, millel on kaasas soojem õhumass. Põhjas on vastas jahedam, mis loob kontrasti ja soodsamad tingimused äikesevihmade arenguks.

Suurem osa ööst on suurema sajuta, hommikupoole ööd jõuab lõunast frontaaltsoon. See on ümbritsetud saju- ja äikesepilvedest. Põhjapoolne kõrgrõhkkond punnib jõudsalt vastu, seega on oodata terve päeva vältel hoogudena nii vihma kui äikest. Kas terve Hiiumaa kastetud saab, on raske öelda, aga tundub, et enamus kohad mingil määral küll. Ka rahet ei saa mõne äikesepilve all välistada.

Tuul puhub idakaarest ja on nõrgapoolne, vaid pilvealused puhangud on tugevamad.

Öösel on sooja 16…18°C, päevased maksimumid tõusevad 20…21°C-ni.

Pühapäeval (20.08) õnnestub väike ülekaal saada kõrgrõhualal. Sajuhooge on vähem ja neid esineb peamiselt päeval, kuid need on üsna lokaalsed ehk paiksed. Ka äikest ei saa välistada.

Jääme väheaktiivsesse rõhuvälja, seega tuul nõrgeneb ja puhub idakaarest.

Öösel on soojakraade 16…18°C, päeval kütab päike õhku ning termomeetrinäidud tõusevad 21…24°C-ni.

Esmaspäeval (21.08) tekib Rootsi keskosas madalrõhkkonna uus kese, kuid tänastel andmetel ei ole see väga aktiivne. Selle sajupilvi tiirutab Hiiumaal rohkem ringi hommikul ja ennelõunal, kuid sajuhooge esineb üksikuis paigus ka pealelõunal.

Tuul pöördub läänekaarde ja pisut tugevneb, maksimaalsed puhangud 10…12 m/s.

Soojakraade on öösel 16…18°C ja need jäävad üsna samasse vahemikku ka päeval, kuna tuul tugevneb ja meri ei lase palju soojeneda. Hiiumaa idapoolses osas võib temperatuur tõusta üsna 20°C külje alla.

Teisipäeval (22.08) liigub seesama madalrõhkkond Soome kohale ning muutub aktiivsemaks.

Laussadu ei tule, kuid hoogsadusid ja kohatist äikest on nii öösel kui päeval.

Tuul pöördub läände-loodesse ja teise rõhkkonna vastasseisu tõttu tugevneb, rannikul on puhanguid 15…17 m/s.

Sooja on öösel 15…17°C, päeval 17…19°C.

Suve on veel vara maha kanda ja näib, et nädala lõpu poole teeb järjekordse kuumasutsaka ja võib tulla 25…28°C sooja ja äikest. Hakkab ka kätte jõudma aeg, kus saartel öised temperatuurid on mandri omadest tunduvalt soojemad, kuna merevee temperatuur on saarte ümbruses 16…19°C.