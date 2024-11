Marit Kannelmäe-Geerts: Kogukonna vaimse tervise paneb paika kool

Uuringud näitavad, et akadeemiliste teadmiste kõrval on tuleviku toimetulekut ning heaolu tagavaks kerkinud sotsiaal-emotsionaalne pädevus ehk oskused, hoiakud ja teadmised, mis annavad võime mõista ennast ja teisi inimestena, luua ja hoida suhteid, tulla ennast ja teisi säästvalt toime keeruliste olukordadega ehk siis kõik see, mis võimaldab tunda valmisolekut saada hakkama tuleviku teadmatus ja mitmekesises maailmas. Kui neid oskuseid pole, kipub kõige madalam ühisnimetaja domineerima ning ruumi tekib kiusamisele, sildistamisele ja teistele negatiivseid emotsioone tekitavatele käitumisviisidele. Ja vaimne tervis kannatab.