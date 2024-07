LIIGA KALLIS | AS Saarte Liinid viib Heltermaa kanali hooldustöödele läbi kordushanke

“Hankija AS Saarte Liinid on tagasi lükanud mõlemad esitatud pakkumused, kuna nende maksumused ületavad hankija eelarvelisi vahendeid,” sedastas AS Saarte Liinid taristuosakonna juht Jalmar Jõksi. Tema sõnul plaanib ettevõte täpsustada hanke lähteandmeid ja läbi viia kordushanke.