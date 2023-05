Lennujaamast leitud Reks ootab endale peremeest

Märtsi lõpus leitud noore koera omanik pole seni välja ilmunud.

Hiiumaa koduta loomade turvakodu eestvedaja Maarja Berkmann ütles, et umbes üheksakuune isane, nüüdseks kastreeritud ja kiibistatud suuremat kasvu koer sai nimeks Reks.

„Ta on aktiivne noor koer, kes otsib omale hakkajat perekonda, kus ta saaks lisaks jalutuskäikudele ka oma aiaga piiratud hoovis vabalt ringi joosta ning öösel toas oma inimeste läheduses puhata,“ kirjeldas ta inimeste lähedust armastava koera vajadusi. Reks on harjunud ka laste ja kassidega. Algselt alatoitumuses ja kurnatud koer on ilusti kosunud ning soovib väga tutvuda inimestega, kes on valmis talle päris kodu pakkuma. Huvilistel palutakse ühendust võtta telefonil 523 6827.

Esimesed teated, et Sääre bussipeatuse juures, autoteele ohtlikult lähedal liigub kellegi arglik koer, postitati sotsiaalmeediasse juba märtsi keskel. Ebatavaline oli, et koer nii pikalt eksles – saarel tavaliselt enamasti teatakse, kelle koerad vahel jooksu pääsevad ja omanikku teavitatakse otse.

Koer jõudis turvakodusse tänu lennujaama töötajatele, kellel õnnestus ta tuppa meelitada.