Laternamatk läbi Kärdla tuleb taas

Eestimaa pealinnas, Tallinnas jõudsalt tuntust kogunud ning populaarseks saanud Matkafy Laterna­matkad ja Linnatuurid korraldavad jaanipäeval, 24. juunil algusega kell 17 Kärdlas Jaanipäevamatka!

Mida matkal näha ning kuulda saab?

Vaikust ja rahu viljelevas Kärdlas jalutades on suisa raske uskuda, et see idüll on alguse saanud tossava tehase kolooniast, mille rajamiseks kasumiahned parunid rannarootslased välja kihutasid ja oma töölistelt mitu nahka koorisid. Ent kaardil on ka teine külg – Kärdla Kalevivabrikut võib lugeda Eesti vanimaks suurtööstuseks, mis kuulutab tööstusrevolutsiooni algust meie kodumaal ning suunab siinse elu feodaal­ajast moodsasse maailma. Matkafy Jaanipäevamatkal tutvumegi selle kunagise suurtööstuse pärandiga ning Kärdla linna kujunemisega. Aga mitte ainult – teeme ka rännaku läbi Hiiu saare ajaloo ning räägime mõnusa Hiiumaa huumoriga saareelust.

Milline on matka distants, kust algab ning kas osaleda võivad kõik?

Matka algus- ja lõpp-punkt on Lubjaahju 3 ehk teada-tuntud Rannapaargu kohviku ees. Linnatuuri kestus on 2 tundi ning selle aja jooksul läbitakse jalgsi 6 km pikkune vahemaa. Osalema võivad tulla kõik, kellele distants jõukohane on. Pileti hind on 22 € ning pilet tuleb ette soetada www.linnatuurid.ee kodulehelt või matka alguspunktist korraldajate käest. 7-aastased ja nooremad lapsed võivad koos vanemast saatjaga matkale tulla tasuta.

Mis on aga üleüldse Matkafy Laternamatkad ja Linnatuurid?

Laternamatkadel ja Linnatuuridel tutvustatakse omanäolisi piirkondi ja põnevaid nurga­taguseid, kuhu üksi tavaliselt ei satu ning kuulatakse huvitavaid lugusid LIVE giidi esituses! Matkafy Laternamatkad ja Linnatuurid on põnevad, harivad ja tervislikud ning toimuvad vaid parimate ning jutukaimate giididega!