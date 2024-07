LAISMA TAMM 160 | Kassari üllatused

Rahvasuu ütleb, et päev on korda läinud, kui saad teada või õpid midagi uut. Laupäeval tähistati Kassari haridusseltsi eestvedamisel Laisma tammi ehitamise 160. aastapäeva. Laisma tamm – olin nagu kuulnud ja polnud ka. Kõigi nende aastakümnete jooksul, mil olen autonina Vaemla poolt Kassarisse keeranud, pole mul kordagi mõttesse tulnud, et seda väikest silda ületades võiks vasakul kadakate taga olla vana tammikoht või mõni teejupp. Koht, mis ühendab Kassarit Hiiumaaga.