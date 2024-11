KUULA JÄRELE | Hiiu Leht alustas koostööd Kadi Raadioga

Alates sellest kolmapäevast saab Kadi raadio hommikuprogrammis kord nädalas kell 9.20 kuulata lehe peatoimetaja Raul Vinni kokkuvõtet Hiiumaal kõne all olevatest teemadest ning üsna pea hakkavad eetris kõlama ka uudislõigud Hiiumaalt. Materjali saab järelkuulata ka Hiiu Lehe veebis.

Hiiu Lehe peatoimetaja sõnul on Hiiumaal leviv Kadi siinses mõistes ikkagi kohalik raadio. „Kadit kuulatakse Hiiumaal palju ja seetõttu on hea meel, et raadio koostööks avatud on,” ütles Raul Vinni.

Kadi raadio tegevdirektor Kaie Rõõm-Laanet ütles, et Raadio Kadi tuleb seeläbi hiidlastele lähemale. Aastaid tagasi olidki raadios regulaarselt eetris Hiiumaa uudised. „Hiidlased on tänuväärsed kuulajad ja tuleb tunnistada, et naabersaarele on tähelepanu antud liiga napilt. Hakkame tasapisi viga parandama,” märkis Kaie Rõõm-Laanet.

Kadi Raadio levib Hiiumaal sagedusel 90,1 MHz.