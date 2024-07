KÜMNETE ÕITEGA HARULDUS | Soovalk, üks Hiiumaa haruldasemaid orhideid

Ainulehine soovalk (Malaxis monophyllos) on Eestimaa looduse üks tagasihoidlikumaid käpalisi. Kuni 30 cm kõrgusel taimel jagub küll kümnete viisi õisi, ent need on nii tibatillukesed, et vaatamiseks võta või luup appi. Ometi sisaldavad need õied nektarit, meelitades tolmeldajaid, kelleks on erinevad sääsed. Sestap kutsuvad soomlased teda sääskenvalkkuks. Hoopis kõlavam nimi on sel orhideel Ameerikas: valge rästiku suu (white adder’s mouth). Ainulehine soovalk levib looduslikult üle põhjapoolkera. Sealhulgas ka Eestis.