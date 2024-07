KÜLALUGU | Hirmuste – laante ja lainete vahel

Hirmsa kruusatee ääres Kõpust Ristna poole tulles on küla peaväljak kergesti äratuntav, kuigi teel pole ei alguse ega lõpu silti. Siin on vana kirillitsas sildiga bussipeatus ja eelmisest sajandist pärit telefoniputka, mille ees jämedal puutüvel suure männi all istuvad suvised külalapsed ja ootavad poebussi, jäätiseraha näpu vahel.