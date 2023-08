Kirikuõpetaja Kristjan Simsonil oli võimalik valida teenimiseks kas Vändra kogudus või viis kogudust Hiiumaal. Otsustas viimase kasuks ning on täna kindel, et see oli õige valik.

Kristjan Simson istub Kärdla kirikus pingile ja mõtiskleb, et tema Hiiumaale sattumine oli mõnes mõttes juhus. Aga siis kohe täiendab ennast: “Nagu Saaremaa tänaseks tegevuse lõpetanud nunnakloostri ülem ikka ütles, et kui Jumal on olemas, siis juhuseid pole.”