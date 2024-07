KUHU MINNA | Viscosas astub üles haruldane Saaremaa bänd

Ansambli kitarrist Priit Pruul rääkis, et Cosmoskva nägi ilmavalgust 2001. aastal Saaremaal, kui kolm sõpra otsustasid bändiga alustada. Tänaseks on ansambel kasvanud seitsmeliikmeliseks ja kontserte antakse pigem harva.

Cosmoskva liikmete seast leiab nii tuntud tegevmuusikuid kui ka igapäevaselt hoopis teistel erialadel tegutsevaid inimesi. Näiteks kui klahvpillimängija Sander Mölder on teada-tuntud helilooja, siis trummar Ranno Paukson aga hoopis tunnustatud kokk ja Pruul tegutseb kommunikatsioonivaldkonnas.

Elektroonika sünteesimine elavate instrumentidega on see, mis ehk kõige enam muutunud on.

Kollektiivi algusaja muusikastiili on kirjeldatud acid jazz’ina, džässi, souli, funk’i ja diskomuusikat ühendava stiilina, kuid Priit Pruuli sõnul bändil kindlat žanri pole.

“Kuulajate jaoks on mugavam, kui muusika kuskile kategooriasse paigutub. Ega me endid ise tegelikult liiga väga lahterdada pole soovinud. Eks ta laias laastus ole selline mitmete erinevate stilistiliste mõjutustega popmuusika,“ sõnas Pruul.

Kitarristi sõnul koosluse muusikalooming 23 aastaga eriliselt muutunud ei ole. “Meie looming on võrreldes algusaegadega muutunud kohati küll sirgjoonelisemaks, aga tegelikult loome endiselt täpselt sama tunnet ja kõla nagu varem. Elektroonika sünteesimine elavate instrumentidega on see, mis ehk kõige enam muutunud on,“ arvas Pruul.

Kindlat valemit muusika loomiseks pole, aga viimastel aastatel oleme mõnel päeval aastas kokku saanud ja püüdnud erinevaid muusikalisi ideid arendada.

Muusika loomisel ammutavad muusikud inspiratsiooni kõigest, mis nende ümber. “Eks inspiratsiooni annavad erinevad asjad ja ideed, mida näed või kuuled. Muusika ise inspireerib ka parajalt,“ sõnas mees. Pruuli sõnul pole bändil kindlat viisi, kuidas muusikat luua, tuleb lihtsalt algusest minema hakata.

“Kindlat valemit muusika loomiseks pole, aga viimastel aastatel oleme mõnel päeval aastas kokku saanud ja püüdnud erinevaid muusikalisi ideid arendada. Esialgu väiksemas koosseisus ning seejärel juba kõik koos, et need ideed tervele ansamblile sobivaks muuta,“ kommenteeris Pruul loomeprotsessi.

Üks sellistest muusikalaagritest tõigi muusikud taas kokku. 2009. aastal läks tollal kaheksaliikmeline bänd muusikalisele pausile. Alles 2017. aastal peeti üheskoos muusikalaager, kus kirjutati piisavalt uut muusikat, et bändina taas kokku saada.

Priit Pruuli arvates andsid lahusoldud aastad bändile palju uut loomingulist energiat. “Ma arvan, et need vahepealsed aastad, kui me muusikalises plaanis koos tegelikult ju midagi ei teinud, tekitasid teatavat igatsust või nälga,“ rääkis Pruul. “Mõnikord ongi vaja olla lahus, et saada üle mingist väsimusest või enese- ja olukordade kordamisest. See andis loomingulises plaanis kindlasti mingi uue draivi ja tahte luua, katsetada.“

Mul on isiklikult hea meel, et muusika on hobi, mitte põhitöö.

Kuigi poolte bändiliikmete jaoks on muusika igapäevatöö, siis omistab Cosmoskva siiski hobibändi tiitli. “Meist paljude jaoks on bändi ja muusikaga tegelemine siiski üks tore hobi, mis võimaldab rutiini murda ehk bändi teeme valdavalt päevatöö kõrvalt, kuigi poolte jaoks meist on muusikaga seotud ka nende igapäevatöö,“ sõnas Pruul.

Kitarristi sõnul on Cosmoskva koos püsinud tänu sõprusele ning tahtest muusikat luua. “Muusikal on väga suur ja oluline osa absoluutselt kõigi meie elus, isegi, kui see ei ole otsene sissetulekuallikas. Bänd on muidugi ka sõpruskond – vastupidisel juhul ei oleks me ka rohkem kui 20 aastat hiljem seda tegemas. Klappi peab olema – nii muusikas kui omavahel,“ tunnistas Pruul, kelle sõnul annab muusika kõrvalt põhitöö tegemine muusikale lisaväärtust.

“Mul on isiklikult hea meel, et muusika on hobi, mitte põhitöö. On hea, kui nende kahe vahele jääb teatud distants, see võimaldab Cosmoskvaga toimetades mingi selguse säilitada,“ tõdes Pruul.

Võtame ühes mõned vinüülplaadid ja ehk üht-teist veel.

Cosmoskva tuleb oma 23 tegutsemisaasta jooksul Hiiumaale esinema esimest korda. Bänd loodab Viscosas näha muusikat nautivat publikut. “Peaasi, et publik ennast ise hästi tunneb ja tahab muusikat nautida. Loodetavasti tuleb nii vanu fänne, sõpru kui ka neid, kes pole meie muusikat mitte kunagi kuulnud,“ soovis Pruul.

Cosmoskva astub lavale nii viimase albumi “IV“ loominguga kui ka algusaastate muusikaga. Samuti saab kuulda uuemat muusikat. “Valdavalt mängime lugusid oma mõne aasta taguselt albumilt, aga kindlasti ka paar lugu, mille loomisaeg jääb paarikümne aasta taha. Ja katsetame ka paari täiesti uut lugu, mida pole laval kunagi varem mänginud,“ rääkis Pruul. Kontserdipaigas saab soetada endale Cosmoskva meeneid. “Võtame ühes mõned vinüülplaadid ja ehk üht-teist veel,“ teatas Pruul.

Peale bändi esinemist tuleb lavale NÖEP, kes astub seekord üles DJ-puldis.