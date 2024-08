KUHU MINNA | Lestafesti reklaamimiseks kasutati kalasuppi

Lestafesti idee mõtlesid välja ning viisid ellu Katrin Kivivuori ja Arno Kuusk. Idee, korraldada esimene Lestafest, tekkis neil tänu Orjaku sadamas korraldatavale Tuulekala festivalile. „Kui hooaja alguses on Tuulekala festival Orjakus, siis miks mitte ei võiks hooaja pikendamiseks selle lõpus olla üks kalapidu Kõrgessaares. Ja kuna lestapüük sel ajal just algab, siis nii saigi mitu asja kokku,“ rääkis Arno Kuusk Lestafesti idee sünnist. Esimese Lestafesti turundamiseks kasutati aga pikantseid lahendusi. „Ürituse reklaamimise eesmärgil olime me eelmisel päeval Rohuküla sadamas, et praamijärjekorras seisjatele vähevankril sisse seatud supipotist kalasuppi pakkuda ning järgmise päeva festivali reklaamida. Ja selline turundus toimis ülihästi, sest väga paljud supisaajad olid ka järgmisel päeval Kõrgessaares kohal,“ mäletas Arno rääkida.