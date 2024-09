Kärdla politseijaoskonna merepääste- ja patrulligrupi juht Marko Kallas rääkis Käina kooli juures kiirust mõõtes, et tavapäraselt hoiab politsei koolialgusel silma peal ka sel aastal.

Politsei on kohal kõikide koolide juures Hiiumaal, et tagada liikluse rahulikum kulg ja õnnetuste vältimine. “Meie ülesanne on siin olla nähtavad ja rahustada liiklust, et kõik saaksid turvaliselt kooli ja koju,“ ütles Kallas.

“Suvi on möödas, autojuhid on harjunud kiiremini sõitma ja nüüd tuleb tempot maha võtta, eriti koolide läheduses,“ sõnas Kallas. Ta rõhutas, et politsei peamine eesmärk on ennetada õnnetusi, mida kipub sageli juhtuma just ülekäiguradadel.

Kallas märkis, et näiteks Kärdla ja Käina koolide läheduses on kiirused alla võetud 40 km/h, et tagada laste turvalisus. “Kooliaasta alguses kipuvad autojuhid suviste oludega harjunud olema, kuid nüüd, sügiseste ilmadega, on oluline oma sõidustiil ümber kohandada,“ lisas ta. Ta tõi näiteks igal sügisel üsna rabedalt mineva õpilaste kooliviimise, kus laste kooli ees autost välja laskmine vahel liikluses segadust tekitab.

Autojuhtidel tuleb politsei sõnul koolide juures eriti ettevaatlik olla, sest lapsed võivad ootamatult sõidukitest välja hüpata, tekitades ohtlikke situatsioone.

Kallas rõhutas ka lapsevanemate vastutust, et nende lapsed kannaksid alla 16aastastena kiivrit ja et jalgrataste ning elektriliste tõukerataste tehniline seisukord oleks korras.

“Kiivri kandmine võib päästa elu või vähendada tõsiste vigastuste riski. Tihti näeme, et ratastel pole pidureid ja suure hoo pealt pidurdatakse jalaga. Pimedal ajal on oluline, et jalgratastel oleksid töötavad tuled ja helkurid,“ rõhutas Kallas. Ta lisas, et kiivri kandmine ei ole vaid seadusest tulenev kohustus, vaid ka oluline turvameede, mida lapsevanemad peaksid oma laste puhul alati jälgima.