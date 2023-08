Kolm väikest sadamat, mis väärivad külastust

Naistlaiu ehk Sarve sadamast Sarve poolsaarel sõidab enamik Hiiumaale saabujaid hooga mööda. Maa poolt tulijad näevad siin Gotlandile ja Ölandile sarnast maastikku – haruldasi paepealseid lookaasikuid ja alvareid , kus kasvab maarjakaski, kevadel ka õitsvaid murulauguvälju.

Külaline saab Sarve sadamast minna mereretkele kas laidusid uudistama või hülgeid vaatama. Endel Kaevats, põline Sarve kalur ütleb, et ega sada protsenti kindel iga kord ei saa olla, et hülged külastajaid ootavad. Hea ilmaga saab mõnusa mereretke igal juhul. Endli paati mahub üksteist reisijat, reisid peab aga ette tellima (vaata kontakti hiiumaa.ee lehelt). Vallale kuuluv sadam on mõeldud kalurite tarbeks.