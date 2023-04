Kõik on kohe kokku kukkumas

„Meil oleks tarvis arvamuslugu. Sauki teemal.“

„Hästi, aga mis see sauk on?“

„Transpordiameti juht, kes ütles, et riik raiskab Hiiumaa lennuliini peale liiga palju raha.“

„Ahjaa… Lugesin. Kuid mida mul siin öelda on? Et eelarves laiutab hiiglaslik Sauk? Jumal hoidku, ärme näpi seda teemat, pärast selgub, et Saukil on veel õigus?“

Umbes selline vestlus oli mul sõpradega Hiiu Lehest. Nad näisid arvavat, et mul on mingisugune teadmine, mis aitab aru saada, miks transpordiameti juht nii hullupööra saari vaenab, et tahab ühendusi kärpida. Tahtsin vaielda, et ma pole ei lennunduses, tabelites ega numbrites piisavalt tugev – veel hiljuti arvasin, et sudoku on õnnemäng ning ega exceli tabelid sellest väga ei erine.

Kuid tegevtoimetaja Raul Vinni muudkui oletas, et Saukil on kindlasti mingi tagamõte. „Võib olla on tegemist PR-kampaaniaga, mis annab märku, et raha juurde vaja?“

Seepeale meenus mulle, et ma töötasin ju kunagi kolm aastat rahandusministeeriumis, tutvustasin riigieelarvet lausa rahvus­televisioonis (ma õppisin numbrid pähe). Ning seda ma muidugi tean, kuidas üldiselt eelarve nimel see võistlus käib. Ja muidugi on see piisavalt oluline teema, et sellest ajalehes kirjutada.