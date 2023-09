„Kõik, kõik on uus septembrikuus,“ kirjutas kunagi Olivia Saar. Muidugi on ütlemata palju uut esimese klassi juntsule, aga õpetajale, kes üle poole elust klassi ette läinud, on selles kuus siiski palju tuttavat ja olnut. Õppimist ja valikute tegemist pakub aga iga uus aasta olenemata vanusest ja sellest, kas ollakse näoga klassi või tahvli poole.