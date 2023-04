Kõhuviiruse võib saada ka kulbivarrelt

Äge kõhuviirus võib äratada kahtluse toidu kvaliteedi suhtes, spetsialistide hinnangul aga võib kõhuviiruse saada isegi juhul, kui hoolikalt käsi pesed.

Just taoline lugu juhtus eelmisel esmaspäeval, kui parvlaeval Leiger einestas reisija Katrin, kes sai seedehäired ja kõhuvalu, mis kestis pühapäevani välja. Katrin oli söönud sealiha hapukapsaste, kartuli ja salatiga ning arvas, et oli saanud toidu­mürgistuse. Kõhuviirust ta kahtlustada ei osanud, sest oli enne sööki hoolega käsi pesnud. Juhtunust teavitas ta ka parvlaeva kliendi­teenindust.

PTA toiduosakonna peaspetsialist Külli Joakit ütles Hiiu Lehele, et amet sai info kliendi kaebuse kohta. Tehti kontroll, kuid kõik oli korras.

Laevadel toitlustust pakkuva OÜ Baltic Restaurants müügi- ja turundus­juht Tiiu Endrikson ütles, et neile teadaolevalt on see esmakordne juhus, kus inimene pöördub nende poole toidumürgistuse kahtlusega.

„Kohe, kui kaebus meieni jõudis, suhtlesime parvlaeva meeskonnaga, kes sõi sama toitu ja kellelgi kaebusi ei esinenud,“ rääkis Endrikson. Samal päeval sõid sama toitu veel sajad inimesed.

Teema sai hoogu juurde sotsiaalmeedias, kus samal päeval laevaga sõitnud inimesed kirjeldasid oma erinevaid kogemusi. Üks kasutaja ütles, et temal ei olnud midagi viga, teine seevastu sai kõhuvalu, külma­värinad ja kõhulahtisuse. „Kuna meist keegi ei söönud laevas, siis ei saa selles ka laevakööki süüdistada,” kirjutas ta.