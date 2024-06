KODU LUGU | Kodu ajaloolises palvemajas

Üleeelmise sajandi rehielamu kõrvale on Lepiku-Mihklile värskelt kerkinud saunamaja. Just selle majapidamise korendusaed on aga tänaseks jõudnud kohaliku Hiiumaa Köögi ja Pagari toodetele ja saanud ikooniliseks sümboliks hiiumaistele maitsetele.