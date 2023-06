Klaverikonkurss oli Hiiumaa õpilastele edukas

Kaks päeva täis Tobiase, Bachi ja teiste seas ka hiidlase Marianna Liigi muusikat tõid Kärdla muusikakooli õpilasele Eesti tippude seas kolmanda koha.

Helga Kaibald, kes 8–10aastaste laste seas auväärse kolmanda koha pälvis, õpib Kärdla muusikakoolis Olesja Voronjuki käe all. Eripreemiad kava hea esitamise eest said 8–10aastaste vanuserühmas Elisabeth Vannas Käina huvikoolist, 11–13aastaste vanuserühmas Heti Kaibald Kärdlast ja 14–16 aastaste vanuserühmas Anni Hiiemets Käinast. „See on väga kõrgetasemeline võistlus ning osalemine ise on märk õpilase heast tasemest,“ ütleb Ly Meldorf, Tobiase Seltsi ja klaveriõpilaste konkursi üks eestvedaja.