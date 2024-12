KIRI ISLANDILT | Rahutu saareke Atlandi avarustes

Hiljuti tuli Islandile muide üks harv külaline just nimelt Gröönimaalt – nooruke jääkaru, keda üks vanem proua märkas oma suvemajakese juures rippuvat pesu nuusutamas… Kuigi lühim distants kahe saare vahel on lausa 300 km, on need suursugused loomad alates inimasustuse algusest väidetavalt umbes 600 korral kas siis jäärahnudel reisides või ujudes Islandile käima tulnud. Ega neil siin muidugi pikka pidu ei ole. Eks Hiiumaa rahvalegi ole omast kogemusest teada, et lisaks turistidele võib mööda vett ja jääd saabuda ka muid karvaseid ja sulelisi, nagu näiteks mõni šaakal!