KELMUS | Hiiumaa ettevõte kaotas ligi 500 eurot

Politseile anti teada, et 1. oktoobril sai Hiiumaal tegutsev ettevõte oma tooteid vahendava veebikeskkonna kaudu teate, et ettevõte peab uuendama pangakaardi andmeid. Teates oli link, millelt suunati andmeid uuendama ja selle tulemusena kanti kaardiga seotud pangakontolt kahel korral raha välisriigi pangakontole. Uuendamissõnumis kuvatud tekstis märgiti, et makse on vajalik pangakonto valideerimiseks ja lubati arvelt võetud summa pangakontole tagasi kanda, kuid seni ettevõttele seda tagastatud ei ole. Kahju on 498 eurot.