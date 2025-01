Keit Kasemets tõuseb riigisekretäriks

Hiiu Lehte välja andva Hiiu Meedia OÜ omanikeringi kuuluval suvehiidlasel Keit Kasemetsal on peaminister Kristen Michali sõnul üle 20 aasta töökogemust avalikus sektoris ja rahvusvahelistes organisatsioonides. Tema sõnul oodatakse uuelt riigisekretärilt lisaks erapooletule ametikohustuste täitmisele ka valitsuse reformide koordineerimist ning julgeoleku ja majanduskasvu prioriteetide toetamist.

Keit Kasemets kinnitas eile, et võttis Michali ettepaneku vastu.

“Rääkisime peaministriga tema visioonist Eestile, ootustest riigisekretärile ja Riigikantseleile. Visioon on mulle sümpaatne, rohkem vabadusi inimestele ja ettevõtetele, vähem riigi sekkumist ja regulatsioone,“ ütles Kasemets sotsiaalmeedias tehtud avalduses. “Mul ei ole kahtlust, et saan riigisekretäri tööga hästi hakkama ning arendan Riigikantseleid nii, et see suudab veel paremini toetada ministritele olulisi reforme ja olla avaliku sektori muutuste eestvedaja.“

Keit Kasemets hindas, et üldiselt on Eesti avalikus sektoris asjad hästi, aga regulatsioonid ja tihtilugu avalik sektor ise on läinud liiga vohama. Muutunud ettevõtjatele ja inimestele liiga koormavaks ja takistavaks. “Asja tuleb ajada lihtsamalt ja kiiremini,“ sõnas ta.

Hiljuti võeti vastu seadusemuudatus, millega kaotati riigisekretäri ametikohalt juriidilise kõrghariduse nõue, mis on võimaldanud Kasemetsal sellele positsioonile kandideerida. Opositsioon on muudatust kritiseerinud, nimetades seda sammuks, mis politiseerib riigiameteid.

Kasemets kinnitas, et ühtegi erakonda ei ole tal kavas olnud astuda ei varem ega tulevikus.