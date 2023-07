Keeldude ja käskudega loodust ei kaitse

Kõik, mis looduses kasvab, sõltub päikesest, mullast, veest ja toitainetest. Meie mullastik on kujunenud peale jääaega ja sõltuvalt jää taandumise kiirusest ning kaasakantud setetest on äärmiselt mitmekesine. Hiiumaa muldasid on omakorda mõjutanud maa kerkimine ja mere taganemine saarelt, mis lisab siin mosaiiksust veelgi juurde.