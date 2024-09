KÄRDLA RAAMATUKOGU DIREKTOR | Annely Veevo: Koostöö võti peitub usaldusväärsuses

Kärdla raamatukogul on lõppemas kaks rahvusvahelist projekti, mille seminarid on toimunud iga kord erinevas projektipartneri riigis, et kõiki riike ikka võrdselt koheldaks. Tänapäeval peab kõik olema võrdne ja kes see ikka tahab teisele liiga teha. Head suhted on kõige aluseks. Usaldus tekib ühistest tegevustest, kus testitakse läbi, kas teise inimesega kannatab üldse koos midagi ette võtta või tuleb leida keegi parem. Välispartneritega on samamoodi. Selleks et üldse koostööpartnereid leida, pead ise olema usaldusväärne ja sind peab keegi tundma, kes sind edasi soovitab. Nii et, head suhted.