Kärdla Muusikakool saab päris oma maja

Kärdla Rudolf Tobiase nimeline muusikakool loodab avatud uste päevaga kutsuda kooli rohkem lapsi, kellel uuest aastast on muusikahariduse omandamiseks paremad võimalused.

Kärdla kooli „vanas majas“ on muusikakool tegutsenud mitu aastat, ent on seda seni kooliga jaganud. Tuleval õppeaastal alustavad lapsed kooliteed uues koolis ja maja jääb päriselt muusikakoolile.

„See tähendab eelkõige, et lastel tekib püsiv koht, kus pillimängu harjutada,” ütles direktor Arvo Haasma, kes omast kogemusest mäletab, et ei harjutanud instrumenti kunagi kodus. „Seal on nii palju segajaid, alustades külmkapist ja lõpetades diivaniga,“ arvas ta. Tänapäeval neelab tähelepanu ka internet. Kui muusikakool on päev läbi muusika­õpilaste päralt, annab see Haasma sõnul lastele võimaluse oma vaba aega mõtestatult sisustada.

Samuti loodab Haasma, et uuel aastal käivitub bändiõpe, sest siis saab ka trummitunnid noortemajast muusikakooli ruumidesse üle tuua. Kõik see võiks Haasma arvates aidata kaasa sellele, et kool tõmbaks ligi uusi õpilasi ja õpetajaid. Viimasel ajal on nii õpilaste kui õpetajate read direktori sõnul hõredaks jäänud. „Eks erinevad kriisid ja üldine ääremaastumine mängivad siin oma rolli – lapsi on vähem ja muusikaharidusega õpetajaid samuti,“ rääkis Haasma. Suurem osa õpilasi on Kärdlast, teiste piirkondade õpilastel on transpordi tõttu pigem keeruline tundides osaleda.

Praegu on muusikakoolis õpetajaid üheksa ja õpilasi 55. Hiilgeaegadel on aga Haasma sõnul õpilaste arv olnud 80. Kõige populaarsem pill on klaver. Väga oodatakse ka flöödi-, akordioni- ja viiuliõpilasi, ütles Haasma. Avatud uste päeval algab kell kaks õpilaste kontsert, mis annab ülevaate sellest, mida muusikakoolis õpitakse ja tehakse.