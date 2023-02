Kuu aega tagasi Tallinn-Kärdla vahel vedajaks saanud Diamond Sky tõi liinile küll suurema lennuki, kuid korduv reiside hilinemine või tühistamine paneb reisijaid nördima.



Diamond Sky lennuk on kuu aja jooksul nii mõnigi kord pidanud reisijad viima sihtkohta bussiga või tegema lende suure hilinemisega. Ettevõtte tegevjuht Madis Vanaselja kinnitas, et lendude ärajäämine on eranditult põhjustatud Kärdla lennuväljal valitsevatest ilmastikutingimustest või lennuraja hõõrdetegurist.