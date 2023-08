Seitse aastat ühiseid pingutusi ja koolipere vintsutusi on möödas ning 1. septembril avab uksed Kärdla uus ja hubane koolimaja.

„Üks on see vorm ja see maja, aga päris koolielu, kuidas see kõik käima läheb, ju ootab alles ees,“ ütles Kärdla kooli direktor Margit Kagadze eelmisel nädalal. Siiski on ta juba ette veendunud, et sellest saab koolimaja, kust ei taheta kohe pärast tundide lõppu kiirustades koju minna.