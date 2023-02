Kärdla kooli avamiseni läheb veel aega

Vallavanem Hergo Tasuja sõnul käib Kärdla koolis praegu erimööbli paigaldus. Kuna osa detailid on alles tootmises, läheb töödega kuu-paar veel aega. Vallaarhitekt Kaire Nõmm ütles, et uue hoone ehituse kvaliteet on üldiselt hea. Koolimaja ehitusse oli kaasatud suur hulk inimesi, erinevaid alltöövõtjaid ning erinevaid tarnijaid. „Selle kõige koordineerimises võib ikka juhtuda, et lipsab sisse vigaseid tooteid või pole kõige värskem info jõudnud õige töömeheni. Kõik märgatud puudused või asjade koostoimes ilmnenud vead on dokumenteeritud ning kuuluvad

garantiiperioodil parandamisele. Palju asju on tänaseks juba ka likvideeritud, mõned asjad ootavad paremaid ilmastikuolusid. Pisipuuduste kõrval saame siiski tõdeda, et oleme saanud kvaliteetse ja nägusa uue õpikeskkonna,“ selgitas vallaarhitekt.

Kärdla Põhikooli direktor Margit Kagadze avaldas lastevanematele saadetud teates lootust, et vahest jõuavad lapsed enne suve­vaheaega siiski kuu või paar uues hoones õppida.