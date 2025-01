KADUNUD | Kalestest Ojaküla suunas eksis metsa taksikutsikas, omanikud paluvad abi koera leidmiseks

Koera perenaine Marian Laving rääkis, et peremees ja koer alustasid matka Kaleste õpperajal RMK puhkekoha parklast. Kui umbes pool matkarada oli läbitud, leidis koer jälje ja jooksis metsa. GPS näitas, et kutsikas on 830 meetri kaugusel, peremees sumpas läbi soise ürgmetsa sinna, kuid leidis vaid koera traksid koos GPS-trackeriga.

„Traksid olid murdunud puuoksa küljes koos GPS-seadmega, ta oli ennast sealt välja vingerdanud ja edasi jooksnud,” kirjeldas Laving.

Zappat iseloomustas ta kui meeletu jahiinstinktiga koera. Ilmselt ajaski ta seekord mingi looma jälgi.

Marian Laving postitas abipalve sotsiaalmeedia Hiiumaa Heaks gruppi, kus see sai palju heatahtlikke soovitusi, kuidas võiks kutsika üles leida. Lavingu sõnul on Hiiumaa inimesed väga armsad – lausa Kärdlast tuldi koos oma koeraga appi Zappat otsima.

Soovitusi järgides jätsid Marian ja tema abikaasa RMK parklasse Zappa teki ja abikaasa jope juhuks kui kutsikas peaks omaenda jälgi pidi matka algpunkti naasma.

„Jahimehed on ka kõik informeeritud,” ütles Laving ja palus maanteedel silmad lahti hoida ehk on teda kuskil näha.

Täna hommikuks Zappat veel leitud polnud, kuid kuna on külm ja kutsikal läheb kõht tühjaks, peaks ta mingil ajal hakkama inimesi otsima. „Hea oleks, kui inimesed, kes Kõpu kandis elavad, aeg-ajalt oma hoovi jälgiks,” palus Laving.