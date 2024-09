JUHTKIRI | Vähemalt tasuta vesi

Uut lepingut tutvustatakse justkui paremat kui eelmist. Seda eelkõige seetõttu, et järgmiseks seitsmeks aastaks on täpsustatud vedaja mõistliku kasumi arvutamise valemit ning pandud selle laeks kaheksa protsenti. Vast ei tule ka enam lugejal mokka trupsi ajanud uudiseid sellest, kuidas laevafirma suuri kasumeid teenib.

Kuigi, kes seda matemaatikat teab, võib-olla on selle mõiste taga lihtsalt raamatupidamislik hookuspookus, et kõik paistaks lihtsalt ilusam.

Lepingus oleks võinud aga olla ka näiteks punkt, et ettevõte kohustub panustama kohaliku kogukonna heaks näiteks x protsendiga kasumist. Kas poleks tore? Hiljuti astus küll TS Laevad kohaliku turismiklastri liikmeks, kuid vaevalt seal toetusrahadega arveldatakse, sest laevafirma alatine mantra on olnud see, kuidas riigi osalusega ettevõttena ei tohi nad midagi toetada.

Riik võiks selle nõude kaotada. Seda tervitaksid kahel käel kindlasti ka sportlased, mida kinnitavad praegu valimiskampaaniat tegevad olümpiakomitee presidendi kandidaadid. Oli aegu, kus toetamine oli lubatud ja päris palju maksumaksja raha pandi just spordi alla. Kogukond võiks samamoodi kasu saada.

Lisaks kasumilaele lubatakse paremaid teenuseid ka reisijale. Näiteks tasuta joogivett ja laste jaoks tuleb ehitada mähkimis-imetamistuba. Klienditeenindus peab olema kauem lahti ja pileteid saab osta paindlikumalt.

Piletimüügi ja hinnastamise paindlikuses tuleks aga riigil veel suur samm edasi astuda. Näiteks miks ei võiks pakkuda sooduspileteid mõlemal TS Laevade teenindaval liinil või miks mitte näiteks kaasata sinna ka Hiiumaa-Saaremaa vaheline liin. Kuuldavasti pole seda isegi aga kaalutud, sest erinevate vedajate erinevad piletimüügisüsteemid tõmbavad juba eos sellele mõttele kriipsu peale.

Just piletimüügi paindlikkus ja soodustuste tekitamine Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa vahelises liikluses aitaks kaasa saartevahelisele koostööle. Seda enam, et Hiiumaa-Saaremaa liinile ei ole vast veel lähema kümne aasta jooksul oodata uut asenduslaeva, rääkimata põhilaeva uuendusest.

Ja loodetavasti sõlmitakse seitsme aasta pärast veelgi parem leping. Miks mitte tasuta sõidu leping?

Sest nagu maanteepikendus või nii.