JUHTKIRI | Olümpiat oodates

Tänavune suvi on eriti sportlik. Nii harrastajatele merel ja maal kui ka tugitoolisportlastele, kes praegu jalgpalli Euroopa meistrivõistluste pärast ekraanide ette naelutatud on. See, ja eelnenud kergejõustiku, ujumise ja vehklemise EMid, mis tõid kolm kulda 8 päeva jooksul, on aga alles soojendus kolme nädala pärast algavale Pariisi suveolümpiale, kuhu jõuab seegi kord hiidlase jalg.