JUHTKIRI | Kelleks saada, veel ei tea

Kui tänastelt esimesse klassi minejatelt küsida see klassikaline „kelleks tahad saada?“ siis suure tõenäosusega pakuvad nad oma vanemate ja teiste pereliikmete elukutseid, nähtavaid töökohti nagu politseinik või õpetaja või hoopis trendiameteid nagu „juutuuber“ või „sisulooja“. Kui nad aga 12 aasta pärast koolist välja kõnnivad, siis ei pruugi neid ammedid enam olemaski olla. Sellepärast on ka kirgiküttev Hiiumaa Ametikooli tuleviku teema nii keeruline.

Haridusministeerium ütleb, et raha peab liikuma noorte põhikoolilõpetajate paremasse haridusse. Sellele on raske vastu vaielda, sest majandusteadlaste arvutuste kohaselt lisab iga koolis veedetud aasta inimese sissetulekutesse 8–13%. Ka argument, et peale põhikooli unarusse jäävaid noori – keskmiselt 5% – tuleks edasi õppima nügida, on veenev. Samal ajal ei pea tõesti kõik ja iga hinna eest gümnaasiumisse minema, kui keskhariduse saaks kätte koos kutseoskustega. Aga siis peab see keskharidus olema sisukam ja põhjalikum kui praegune poole aasta mahuline, mida kutsekeskharidus pakub. See tegelikult edasiõppimise uksi ei ava.

Uued riigigümnaasiumid on juba hakanud pakkuma väga mitmekülgseid oskuste õppe võimalusi, kus proovitakse kätt kasvõi start-up ettevõtlusega. Tegelikult tundubki, et uudse „hariduskeskuse“ suund võiks olla selline, et kutsekooli õpilased saavad sealt kobedama keskhariduse, samal ajal kui gümnaasiumiõpilased jälle rohkem tööturul vajalikke oskusi. Tekib selline omamoodi hübriidkool, mis saab ära kasutada sama ressurssi.

Ametikooli muutuste tuules on ehk õige hetk ajurünnakuks, kus unistada ja kõik ideed lauda lüüa. Neid 10+ aasta pärast tekkivaid ameteid me ilmselt välja mõelda ei oska, eriti veel arvestades tehisaru ettearvamatut mõju, aga on küllaga kohti, kus lähema kümnendi vajadused üsna selged ja Hiiumaa saaks saarele olulisi oskusi koos hea keskharidusega ka oma noortele pakkuda. Et pooled põhikoolilõpetajad saarelt ei lahkuks, unistame koos!

ammet <ammedi, ammedid> amet elukutse ▪ siiss ta `lastĭ oma ammedĭst `lahtĭ Phl

Allikas: Hiiu Sõnaraamat/ Eesti Keele Instituut