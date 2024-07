JUHTKIRI | Hirmu vastu aitab teadmine

Kaitseväe usaldusväärsus on kogu aeg tõusuteel ja jutte, kuidas ajateenistus on raisatud aeg, kuuleb aina vähem. 2023. aasta andmete põhjal oli vabatahtlikult ajateenistusse asunute arv läbi aegade kõrgeim, kui ajateenistusse asus vabatahtlikult 61% noortest. Kombeks on saanud minna kaitseväkke klassikaupa või sõpruskonnaga, mida sel aastal võtsid ette ka hiidlased. Seltsis segasem ja kambas julgem.

Kindlasti mängib ajateenistuse maine kasvus oma rolli ka Ukrainas toimuv ja sellega kaasnevad hirmud. Hiiu Lehe veebis eelmisel nädalal ilmunud uudisnupp, et 45 kilomeetri kaugusel Hiiumaast märgati venelaste allveelaeva, läks raketina lendu. See näitab, mis inimestele korda läheb. Viis aastat tagasi oleks selle peale vaid kulmu kergitatud.

Teadmine, et meie naaber on sõjas ning võib iga kell oma kahuritorudest meie poole pougutama hakata, pole sõnum, millest peaks vaikima. Enesepettusega kaugele ei jõua. Peabki olema valmis selleks, mis võib meid ees oodata.

Hea on näha, kuidas kaitsevägi aastate jooksul aina rohkem on ennast näoga inimeste poole pööranud ja seeläbi kindlasti loonud ka parema tausta ajateenistusse minekuks. Noored oskavad oodata, mis neid ees ootab. Meenub, kuidas paar kuud tagasi rääkisin Heltermaa sadamas seisnud staabi- ja toetuslaeval Wambola Mereväe miinilaevade divisjoni ülema Ott Laanemetsaga. Vahetult enne seda oli sama laev pikalt seisnud Sõru sadamas. Mereväelane tõdes, et peaks laevadega taolistes sadamates nagu Heltermaa tihedamini käima, sest igasugune taoline kohalolek tõstab inimeste teadmist, et riik ja seega rahvas on kaitstud. Ja nagu tänase sõjaväkke minemise uudise valguses näha, tõstab see ka huvi ja tahtmist aega teenima minna.

Sõjahirmust rääkis hiljuti Maalehele antud intervjuus tabavalt kaitseväe uus juhataja kindralmajor Andrus Merilo. Samas võtmes võiks mõelda ka ajateenimisse minekust.

„Hirmu tekitab teadmatus. Tuleme lihtsate asjade juurde – kõik me oleme tundnud hirmu eksami ees, aga kui oleme hästi õppinud, tunneme seda vähem. Hirm tuleb sellest, et me ei tea, mida oodata. Kui me oleme valmistunud, on hirmu vähem,“ ütles Merilo.