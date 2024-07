Komisjoni esimees Liisi Mäeumbaed ütles, et konkurss oli edukas ja nad tegid vallavalitsusele ettepaneku kinnitada Rudolf Tobiase nimelise Kärdla Muusikakooli direktoriks Raili Kaibald. Kuni 31. augustini on Raili Kaibald veel muusikakooli direktori asendaja. Sellesse ametisse kinnitati ta veebruaris, mõni aeg peale seda kui kooli 12 aastat juhtinud Arvo Haasma pensionile jäi.

Raili Kaibald on tunnustatud koorijuht, lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koorijuhi erialal, enne seda omandanud Tartu õpetajate seminaris muusikaõpetaja elukutse. Kaibald töötab muusikaõpetajana Kärdla koolis. Ta on üks menukate kooli kultuurhommikute korraldajaid ning algatas Hooandjas annetuste kogumise koolile klaveri ostmiseks. Lisaks annab ta klaveritunde ja on mitme koori dirigent. Raili Kaibald astub 2025 aasta laulupeol üles ka mudilaskooride dirigendina.

Praegu on pooleli läbirääkimised direktori töölepingu tingimuste üle. Eesmärk on, et direktor asub tööle hiljemalt 1. septembril, lisas Liisi Mäeumbaed.