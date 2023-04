Ilmavaatleja Ahto armastab äikest, tormi ja pakast

Hiiu Lehes ilma prognoosiv Ahto Veensalu on ilmastikunähtuste vastu huvi tundnud lapsest saati. Tõsisemalt hakkas ta ilmavaatlusega tegelema pärast 2010. aasta augustitormi, kui võimsad tormituuled, mis tirisid maha katuseid, lõhkusid elektriliine ja murdsid puid, panid Ahto pähe küsimuse – kuidas see kõik juhtub?

Ahto elab Virtsus. See ei takista tema sõnul Hiiumaa ilmateadet tegemast. Tingimused on Virtsus mere ääres Hiiumaaga sarnased. Pealegi, mudelid, mille järgi ta ennustused kokku paneb, asuvad ju internetis. Oma isiklik ilmajaam on tal ka, mis samuti jagab andmeid otse veebi, kus teised ilmahuvilised saavad neid vaatlusandmeid jälgida ja kasutada.