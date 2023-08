Hüljatud Reks sai endale päriskodu

Ainuke Hiiumaa koduta loomade turvakodusse sattunud ja omaniku poolt hüljatud koer leidis päriskodu peale viit kuud ajutises hoiukodus.

Hiiumaa loomakliiniku juhataja Maris Kriggulsoni hinnangul on Reksi juhtum erandlik, kuna ta on esimene koer Hiiumaa loomade turvakodus, kes päriselt on oma kodust välja visatud ja hüljatud. Varasemalt turvakodusse jõudnud koerte omanikud on oma lemmikule ruttu järgi tulnud. Nüüdseks on teada ka Reksi endine omanik ja juhtumiga tegelevad edasi loomakaitsetöötajad.

Turvakodu teatas eelmisel nädalal oma sotsiaalmeedia lehel, et märtsis leitud noor koer, kes sai nimeks Reks, saab nende juures olla veel loetud päevad, kuni 10. augustini.

„Reks on oma igavest perekonda oodanud ülekohtuselt kaua,“ kirjutati turvakodu FB lehele ning kutsuti külla koeraga tutvuma. „Tegemist on ülisõbraliku noore koeraga, kes tahab vaid inimese lähedust ja armastust. Ta saab suurepäraselt läbi laste ning kassidega. Talle meeldib aega veeta nii hoovis oma valdusi valvates, kui ka soojas toas diivani peale kerra tõmmates,“ lisati koera kirjeldus.

FB/ERAKOGU

Laupäeval ütles turvakodu eestvedaja Maarja Berkmann, et Reksil siiski on üks tõsine huviline olemas. Pühapäeva õhtuks oli jäänud „päris mitu potentsiaalset huvilist“, aga mitte ühtegi kindlat soovijat, kes Reksile päriskodu pakuks. Esmaspäeval tuli Berkmannilt hea uudis, et leidub inimene, kes Reksile siinsamas Hiiumaal valmis kodu pakkuma.

„Reks leidis endale väga toreda uue omaniku ja väga hea uue kodu,“ kinnitas ka Maris Kriggulson.

Viis kuud elas Kärdla lennuvälja lähedalt leitud Reks algul endist, hiljem uut omanikku oodates ajutises hoiukodus. Kriggulsoni sõnul õppis Reks tänu hoiukodule taas inimesi usaldama.

Aja jooksul oli Reksi endale tahtjaid palju, aga igaühele koera anda ei soovitud. Koera tulevasi omanikke ja pidamistingimusi kontrolliti hoolega ning see, kes Reksi lõpuks endale sai, on Kriggulsoni sõnul täpselt õige inimene.

„Nii et see ei olnud mingi kiiruga tehtud nii-öelda hädaotsus, vaid see pere taotles teda terve suvi otsa endale ja nüüd lõpuks leidis Reks enda hingeinimese,“ ütles Kriggulson. „Väga palju pisaraid oli ja väga raske oli tast loobuda, aga eks seda tuleb mõistusega võtta.”

Esimesed teated, et Sääre bussipeatuse juures, autoteele ohtlikult lähedal liigub kellegi arglik ja kõhn koer, postitati sotsiaalmeediasse märtsi keskel. Koer jõudis turvakodusse tänu lennujaama töötajatele, kellel õnnestus ta tuppa meelitada.