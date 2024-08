Hiiumaal on Eesti kõrgeim koroonasse haigestumine

Hiiumaal registreeriti eelmisel nädalal 12 COVID-19 haiget. Võttes arvesse, et registreeritud elanike arv on ainult 8474 inimest, siis haigestus 100 000 elaniku kohta 141,6 inimest, mis teeb sellest ühe kõrgeima näitaja Eestis.

Hiiumaa Haigla ravijuht Juuli-Ann Tähiste ütles, et hetkel Covid-19 nakkusega patsiente ravil ei ole, ega ole ka täheldanud massilist EMOsse pöördumist seoeses viirusega. Hiiumaa kõrgemat haigestumust ta kommenteerida ei osanud. Sisehaiguste arst soovitab haigena ikka kodus olla ka siis, kui pole Covid ning tavatoimetuste juurde naasta vastavalt enesetundele ja nakkusliku aja möödumise järgselt.

Terviseameti esindaja Imre Kaas ütles, et amet ei tea haigestumise võimalikke põhjuseid, kuid ütles, et viirus saab levida seal, kus on koos rohkem inimesi, olgu selleks siis massiüritused, kokkusaamised ja muud olukorrad, kus võõrastega kokku puututakse. Ta lisas: “Seepärast on oluline, et ka praegusel ajal jäädakse haigena koju ja tõkestatakse viiruse edasikandumist.”