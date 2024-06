VALIMISED 2024 | Hiidlased eelistavad e-hääletust

„Siiamaani on väga hästi läinud,“ ütles Kärdla valimiskomisjoni esimees Katrin Paat täna pealelõunal. Valimisjaoskonnas oli nelja eelhääletamise päeva jooksul kõik sujunud rahulikult, mitte mingisuguseid intsidente pole olnud.

„Hea meel, et inimesed ikka käivad – Euroopa Parlamendi valimised on tavapäraselt mitte väga aktiivsed, aga meil ikka tööd on,“ lisas ta.

Katrin Paat oli valimiskasti valmis seadnud ja asutas minema Hiiumaa haiglasse, kus soovis oma hääle anda neli patsienti. „Neid võib ju haiglas juurde tekkida, kes ei ole nime kirja pannud, nii et kohapeal võib-olla selgub, et on veel mõni,“ rääkis komisjoni esimees. Kui isikut tõendav dokument kaasas, sai ikkagi valida täna kella 16ni kui kukkus asukohas valimise tähtaeg. Pühapäeval kella 14ni saavad soovijad endale valimiskasti ka koju kutsuda.

Täna kella 15ks oli Kärdla valimisjaoskonnas Euroopa Parlamenti käinud valimas 193 inimest, kella 18ks oli neid juba 227, neist suurem osa kohalikke, aga ka suvitajaid.

Kuna kogu Eesti on neil valimistel üks ringkond, on hiidlased hääletanud ka mujal. Veebilehe valimised.ee andmetel oli täna kella 18ks valimissedeliga eelhääletanud 337 ja elektrooniliselt 873 Hiiumaa hääleõiguslikku elanikku. Kokku 14,5 protsenti kõigist, kes Hiiu maakonnas valida saavad.

Kogu Eestis ja välisriikides kokku oli kella 18ks sedelil antud 42 771 häält ja 76 549 e-häält, valimisaktiivsus oli 12,2 protsenti.

Katrin Paat ise veel valinud polnud, aga ütles, et tal on see kavas ja tema eelistus on e-hääletus. „Meie oleme harjunud oma peres, et teeme elektroonilise hääletamise,“ selgitas Paat. „Kuigi ma olen alati jaoskonnas olemas olnud, ikka hääletan elektrooniliselt – minule e-hääletamine ja kõik see e-värk meeldib.“

Ühtlasi kutsus ta kõiki valimistel oma häält andma: „Eesti tuleviku suhtes on see oluline kui inimesed ütlevad, mida nad asjast arvavad – me ise ju olemegi Euroopa.“

Reedel ja laupäeval toimub eelhääletamine kõikides valimisjaoskondades, kuni laupäevani saab ka e-hääletada. Valimispäev on pühapäev, mil jaoskonnad lahti kell 9.00 – 20.00. Vajadusel toimub ka kodus hääletamine.