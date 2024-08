HIIUMAA NOORTE STIPENDIUMIFOND | Stiina sai keskenduda õpingutele

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liidu toel loodud fondi eesmärgiks on muuta kõrghariduse omandamine Hiiumaa noortele kättesaadavamaks ning luua Hiiumaalt kõrgharidust omandama läinud noortel parem side kodusaarega. Fondi algatajad ootavad kõiki panustama, sest juba 29.augustil avatakse uus taotlusvoor. Stiina Lepamaa kinnitab, et toetus on väga vajalik.

Kas Hiiumaa on sinu jaoks sünnikoht ja kodu?

Olen kogu oma elu elanud Hiiu metsatukkade ja merelainete vahel. Mu pere elab siin, olen siin üles kasvanud, koolis käinud ja olen selle üle tagasivaadetes nii õnnelik, et mu lapsepõlv oli maalähedane ning rohelisema muruga. Soovin kodusaarel elada ja töötada ka tulevikus.

Milline on olnud sinu haridustee kuni tänaseni?

Minu haridustee vundamendiks oli Käina Kool, kust edasi läksin õppima Hiiumaa Gümnaasiumisse, mis pikendas mu kodusaarel viibimist veel kolm aastat. Oma eriala valisin Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, kus õpin siiani.

Mis ajendas sind Hiiumaa noorte stipendiumifondi kandideerima?

Idee käis välja tegelikult mu südamesõbranna, kes arvas, et ma sobiksin kandidaatide hulka suurepäraselt. Linnas ülikoolis käies igatsesin igapäevaselt kodusaart ja tema sõnul lausa vingusin, milline liiklus ja missugused inimesed pealinnas on. Pikalt küll kõhklesin, kas kandideerida, kuid sõbranna mõte peast ära ei läinud ja alustasingi motivatsioonikirja kirjutamist.

Milline oli sinu reaktsioon, kui said teada, et oled stipendiumi saanud?

Seda tunnet on raske sõnadesse panna, aga mäletan seda kui eilset päeva. Korraga oli nii imeline, kui ka kergendustunne. Ei suutnud uskuda, et kuidas mina, kes ma alguses kõhklesin, võitsin stipendiumi ja seda kuni ülikooli lõpuni. Seda oli väga raske uskuda ja olen selle üle siiani väga rõõmus.

Kas tänaseks, mil stipendiumi saamisest on möödas varsti juba aasta, tunned, et sees on sinu õpinguid ja isiklikku arengut toetanud? Kui jah, siis kuidas?

Kindlasti. Esimene kõrgkooli aasta läks õppides ja Lastehaiglas töötades käsikäes, mis tegelikult oli üpris keeruline. Tundsin, et kooliasjad said kannatada. Kui sügisel selgus, et osutusin valituks otsustasin teise õppeaasta hakkama saada kõrvale pandud raha ja stipendiumi abiga. Kui vaatan tagasi nendele kahele aastale, mõtlen, et iga Hiiumaalt pealinna õppima suunduv noor peaks saama sellist toetust. Stipendium toetab väga palju mu õpinguid ja teeb minu, kui tudengi elu palju lihtsamaks. Olen siiralt tänulik komisjonile, toetajatele ja stipendiumi algatajatele, et osutusin väljavalituks. Stipendiumi näol on välja tuldud väga hea ideega, et noorte elu lihtsamaks teha. Ega sellest enne saagi aru, kui olla ise 18-aastane noor, kes peab kodust lahkuma ja üksi suurde linna astuma.

Millised on sinu akadeemilised ja isiklikud eesmärgid lähitulevikus?

Soovin oma eriala kõrgkoolis edukalt lõpetada ning kodusaarel töötamist alustada ja kodu luua. Magistri peale olen samuti mõelnud, aga selles osas on mõtted veel lahtised.

Mida pead seni enda suurimateks saavutusteks õpingutega seonduvalt?

See on keeruline küsimus, kuna pool kõrgkooliteed on veel ees, aga kindlasti oli omaette väljakutse minna väikselt saarelt suurde linna. Kindlasti oli suureks saavutuseks teise õppeaasta praktika edukas sooritamine, kus pidin tegema viissada tundi praktikat, uues keskkonnas, tasustamata.

Kas õpingute jooksul on tulnud ette ka suuremaid väljakutseid?

Õpingute ajal on kindlasti olnud raske olla kodust eemal, kuna linnas on keskkond täiesti teine. Seetõttu oli ka esimesel õppeaastal raske harjuda ja keskenduda. Kui saabus päev, mil sai koju tulla, tuli südamesse kohe soojem tunne.

Millist nõu annaksid teistele üliõpilastele, kes soovivad samuti stipendiumile kandideerida?

Ära kõhkle! Kui algab uus kandideerimine, haarake võimalusest kinni ja proovige. Kahetseda pole miskit, kuid teie tudengitee võib muutuda päeva pealt kergemaks. Lisaks kui fond võimaldab, antakse järgmisel korral välja kaks stipendiumit, mis teeb võidufondi noortel väljavalituks osutumise samuti lootusrikkamaks.

Millised on sinu hobid ja huvid väljaspool akadeemilist maailma? Kuidas aitavad need sul tasakaalu leida?

Vaba aega palju kooli kõrvalt tegelikult ei jää. Aga mulle meeldib olla sõprade seltsis. Hiiumaal olles naudin suurt koduhoovi ning käin mere ääres. Ütleksin, et vaikus ja rahu, mida kodusaar jagab, aitavadki kõige rohkem akadeemilise maailma tasakaalu hoida.

Kas on midagi, mida sooviksid lisada, mis võiks inspireerida teisi noori nende haridusteel?

Tõesti proovige nii palju kui võimalusi avaneb ja unistage suurelt. Ka mina kuulsin neid lauseid sadu kordi, aga nendel on tõepõhi taga.